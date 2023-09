Honderden senioren in de rij voor een ‘knarrenhof’: jaren wachten op huis aan binnentuin

update Politie grijpt in bij illegaal feest op Arnhems defensie­ter­rein

Een illegaal feest bij Arnhem is in de nacht van zaterdag op zondag beëindigd door de politie en de koninklijke marechaussee. Tientallen feestgangers hielden een zogeheten ‘raveparty’ op de Arnhemse Heide, een militair terrein ten noorden van de stad. Of er aanhoudingen zijn verricht, is nog niet bekend.