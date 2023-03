Hoofdkantoor KNGU vertrekt uit gemeente Apeldoorn: nog één locatie in beeld

indebuurt.nl Populaire TikTokker Martijn beoordeelt broodje in Arnhem: 'Dit is een beuker'

Voor het populaire TikTokaccount Broodjestester recenseren broers Martijn, Jochem en Friso Nelis belegde broodjes door heel Nederland. In hun nieuwste video is dat het broodje shortrib van Broodje & Co in Arnhem.