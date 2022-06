Hoogwerker belandt in sloot bij schilderwerkzaamheden

De hoogwerker werd gebruikt om schilderwerkzaamheden uit te voeren. De machine kwam in de berm terecht en gleed de sloot in. Vrijdag zal worden geprobeerd om de machine uit het water te krijgen. Daar zijn meerdere hijskranen voor nodig en het bergen vergt de nodige voorbereiding. Ook zal het fietspad afgesloten moeten worden.



In de sloot is een hoeveelheid diesel, olie, verf en verf benodigdheden terecht gekomen. Een gespecialiseerd bedrijf uit Rotterdam is ingeschakeld om verspreiding te voorkomen.



De schilder raakte niet gewond.