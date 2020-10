Hoop op zomercarnaval in Arnhem na afblazen winterse carnavalsoptocht

Het is afhankelijk van de stand van zaken rond het coronavirus of dit plan kans van slagen heeft, zo benadrukt het bestuur. Goed overleg met de gemeente en de verenigingen in februari zal hieraan vooraf gaan. ,,Dat zullen verkennende gesprekken zijn”, zegt vicevoorzitter Ronald Brakenhoff van de stichting. ,,Carnaval in de zomer geeft de verenigingen de mogelijkheid om hun praalwagens aan het publiek te laten zien.”

Storm Dennis

Hij wijst erop dat die verenigingen dit jaar ook al zijn geconfronteerd met het afblazen van de optocht. Toen gooide storm Dennis roet in het eten. Tot diepe teleurstelling van de verenigingen in Arnhem en het contingent uit Westervoort.

Of het zomercarnaval dan plaats gaan bieden aan dansers zoals bekend van het carnaval van Rio kan Brakenhoff niet te zeggen. Arnhem kende vroeger een eigen zomercarnaval, Rio aan de Rijn. Daar kwam in 2010 een abrupt einde na een dodelijke schietpartij. ,,Je kunt ons carnaval beter carnaval in de zomer noemen", reageert Brakenhoff. ,,Je kunt het vergelijken met het Fruitcorso. De wagens van onze verenigingen zijn veelal nog intact, kunnen zo de straat op. Ze staan nu noodgedwongen in loodsen achter slot en grendel.”

Beeld van de Carnavalsoptocht van 2018.

Inspiratie vanuit Oeteldonk

Carnaval In de winter van 2021 zit het er niet meer in.‘Wij staan te popelen om de Ernemse Optog te organiseren, maar ieders gezondheid is het allerbelangrijkste", stelt het bestuur in een verklaring aan alle carnavalsvierders. ‘Onze Optog wordt bezocht door tienduizenden mensen en we kunnen dat niet veilig organiseren in de huidige 1,5 meter samenleving.’

Inspiratie voor het idee van een zomercarnavalsoptocht hebben de Arnhemse carnavalisten gevonden in Den Bosch, waar de Oeteldonksche Club broedt op dit alternatief.

Beeld van de optocht van 2019. in de Arnhemse wijk Klarendal.

Behoefte aan uitbundig feest

Ze denken daarbij in Oeteldonk aan een groot evenement is samenwerking met de gemeente en de horeca op een moment dat de coronamaatregelen niet meer gelden. ‘Een evenement, omdat we elkaar weer mogen ontmoeten’ verklaren de carnavalsvierders in Den Bosch. ‘Omdat we weer samen mogen zijn. Niet alleen geënt op carnaval, maar veel breder dan dat.’

De Arnhemmers hebben nog nagedacht over een kleinschalig alternatief in februari maar het bestuur concludeert dat dit te weinig sfeer biedt. ‘In iedere alternatieve invulling missen we de kern waar carnaval om draait: samen dit mooie feest uitbundig vieren.’