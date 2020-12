Horeca: extra steunpakket helpt niet, ‘we zien met angst en beven toekomst tegemoet’

ARNHEM - Het extra steunpakket dat vandaag is toegezegd, gaat de horeca amper helpen. ,,We worden geslachtofferd, staan met de rug tegen de muur. Dit is heel teleurstellend.’’

Die worden komen van woordvoerder Sander Wind van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Hij reageert op wat er nu bekend is over het extra steunpakket.



Dat komt er grofweg op neer dat de ondernemers niet 50 maar 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en een wat hoger percentage van de loonsommen. ,,We hadden er eerlijk gezegd rekening mee gehouden dat het meer zou worden, want hiermee is het probleem niet uit de wereld.’’

Failliet

Volgens Wind, zelf ook horecaondernemer, zou 80 procent van alle horecabedrijven nu failliet zijn als alle rekeningen betaald zouden meten worden. Maar door uitstel van betaling van onder meer rijks- en gemeentelijke belastingen en rekeningen van leveranciers en verhuurders houden veel bedrijven het nog vol. ,,Maar het is allemaal uitstel, geen afstel. We zien met angst en beven de toekomst tegemoet.’’



De horeca-ondernemers waren dinsdag na de persconferentie hoopvol gestemd, omdat premier Rutte naar Duitsland verwees waar de horeca ook gesloten is. Daar is de compensatieregeling veel beter.



,,En dan kun je zeggen dat er ook landen zijn waar slechtere regelingen zijn, maar wij zijn een rijk land en dan moet je ons dus ook met andere welvarende landen vergelijken, zoals Duitsland en ook Engeland. Nou, daar zijn de regelingen echt beter.’’

Niet meer uit te leggen

De horecaondernemers in een heleboel regio's hebben eerder al aangegeven op 17 januari hoe dan ook hun zaken te openen. Dat plan is wat Wind betreft met het nieuwe steunpakket niet van de baan.



,,Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs aangevoerd dat horeca zou zorgen voor meer besmettingen. Ook niet waarom hotels wel open mogen blijven en restaurants niet. Het is gewoon niet meer uit te leggen.’’



