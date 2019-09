Horeca in en rond Korenmarkt Arnhem houdt vrije sluitingstijden

Arnhemse privacy­voor­vech­ter verliest rechtsza­ken: aan OV-chip­kaart wordt niet getornd

6 september ARNHEM - De afvalbakken in Arnhem kunnen dicht blijven en ook aan de OV-chipkaart hoeft niets te veranderen. De Arnhemse privacyvoorvechter Michiel Jonker heeft zijn rechtszaken tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verloren. In beide zaken oordeelt de rechtbank in Arnhem dat Jonkers beroep ongegrond is.