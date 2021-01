Horeca pas op zijn vroegst (deels) in maart open: ‘We zijn een beetje murw geslagen’

En dat is het moment dat het kabinet het pas weer aan durft te kijken naar de heropening van in elk geval de restaurants. ,,We zijn een beetje murw geslagen’’, reageert woordvoerder Sander Wind van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland op dat bericht.



In het vannacht openbaar gemaakte advies van het Outbreak Management Team (OMT) wordt een inschatting gemaakt van het moment waarop bepaalde ‘signaalwaarden’ worden bereikt, die bepalend zijn voor het eventueel versoepelen van maatregelen. Met de huidige maatregelen gaan de huidige 30 IC-opnames per dag pas eind februari terug naar 'signaalwaarde’ 10.



Drie IC-opnames per dag, waarbij het grootste deel van de maatregelen losgelaten kan worden, wordt volgens het OMT bereikt op 30 maart. Addertje onder het gras: het seizoenseffect (temperatuur en luchtvochtigheid) is hierin niet meegenomen. Het vochtige en koude winterweer zorgt er namelijk voor dat het virus zich makkelijker verspreidt, waardoor deze waarden ‘waarschijnlijk iets later’ worden bereikt, aldus het OMT.