Horeca vreest dramatische herfst: Welke bedrijven gaan Pinoccio en De Bourgondiër achterna?”

In de zomer zaten de terrassen weer vol maar nu het weer minder wordt, zijn de cafés en restaurants vaak weer aangewezen op de binnenruimte. De strenge coronaregels zorgen dat er hierdoor veel minder omzet gedraaid kan worden.



,,We verwacht dat veel horecazaken aan het eind van het jaar of begin volgend jaar faillissement aan moeten vragen’’, stelt een woordvoerder Koninklijke Horeca Nederland.



,,Deze omzet weegt niet op tegen de 2,5 maand sluiting en is in veel gevallen niet toereikend om de verliezen die geleden zijn in te lopen.’’