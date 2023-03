Horecanieuws! 9 x deze zaken openden de afgelopen tijd in Arnhem

indebuurt.nlBen jij graag op de hoogte van het laatste horecanieuws en probeer je graag nieuwe zaken als je buiten de deur een hapje en een drankje doet? Lees dan snel verder, want deze horecazaken openden de afgelopen drie maanden in Arnhem. Leuk voor op je bucketlist!

Café Eijck

Het was lang stil in het pand waar je voorheen café BABO en later Van Doorn vond, maar er is weer leven in de brouwerij! Sem Teunissen (26) en Roos-Marijn Somer (27) openden er woensdag 1 maart 2023 hun nieuwe horecazaak Café Eijck. Ben je benieuwd wat voor sfeertje er hangt? Het stel vertelde er in januari over aan indebuurt.

Koffiebar Prut

Herinner je je PUCK Arnhem nog? Dat was de koffiezaak in het hoekpandje op de Nieuwstad. Eigenaar Sophie sloot haar zaak eind 2022 en Esther Wennekes (33) opende er een nieuwe koffiebar: PRUT specialty coffee. Het was een kans die ze niet kon laten schieten, zo vertelde ze aan indebuurt.

Bülent Börekçilik

Bülent Börekçilik is een nieuwe Turkse bakkerij aan de Hommelseweg in Arnhem. Of ja, Turkse bakkerij… Eren Demirci (27) en zijn compagnon Mustafa (24) maken en verkopen er sinds begin februari börek. Verwacht krokant deeg, roomboter en véél kaas. Aan indebuurt demonstreerden ze hun lekkernij.

De chef van Bülent demonstreert hoe hij börek maakt

RGB Silent Disco Bar

Het nieuws dat Café The Move in Arnhem ging sluiten maakte veel los bij Arnhemmers. Na ruim twee jaar leegstand opende 3 februari 2023 een nieuwe nachtclub in het pand aan de Varkensstraat: RGB Silent Disco Bar. En dat is geen club zoals je misschien gewend bent. Eigenaar Niels Bakkerus (37) vertelde dat je bij RGB via een koptelefoon met verschillende kanalen naar de muziek luistert.

Daolicious

Aan de rand van winkelcentrum Kronenburg vind je sinds kort de nieuwe horecazaak Daolicious. Liefhebbers van de Aziatische keuken én snackfanaten kunnen hier hun hart ophalen, want in dit restaurant in Arnhem-Zuid eet je zowel sushi als een vette hap. Handig voor als je met een grote groep bent!

De Buren van Thialf

De horecazaak bij vrijstaat Thialf in Arnhem is weer open. Ondernemers Sam Labrijn (22) en Tino Driessen (23) namen de brasserie over en begonnen er vanaf half februari hun eigen zaak: De Buren van Thialf. De twee willen dat de brasserie weer een plek is waar Arnhemmers samenkomen. Ze vertelden erover aan indebuurt.

Sam en Tino bij de ingang onder de blauwe boog van Vrijstaat Thialf

Café Cash

Barry de Laak opende begin maart Muziek Café Cash in Elden. De Arnhemmer vond dat er in de oude dorpskern ‘niet veel meer was waar mensen uit de omgeving naartoe kunnen voor een drankje’. En dus bracht hij daar verandering in. “‘Café Cash is een ontmoetingsplek met live muziek.” Over wat er nog meer te beleven is bij de nieuwe zaak in Elden vertelt Barry in dit artikel.

Brasserie Ludic

De eigenaren van Bar Florian in Arnhem openden net voor kerst 2022 een nieuwe Brasserie: Ludic. De ondernemers gaan voor een warm, intiem en knus sfeertje en vertelden aan indebuurt wat Arnhemmers van hun nieuwe zaak kunnen verwachten. Tipje van de sluier: een Frans georiënteerde kaart met uitstapje naar de Mediterraanse keuken.

