Horrorclown die Arnhemmers stuipen op het lijf joeg blijkt minderjarige jongen

Video Politie met kogelweren­de vesten naar recreatie­park in Arn­hem-Noord na steekpar­tij

8:34 ARNHEM – De politie is in de nacht van zaterdag op zondag met kogelwerende vesten Oostappen Vakantiepark op de Kemperbergerweg in Arnhem opgegaan. Daar was een dreigende situatie na een steekpartij. Er is een aanhouding verricht.