Hossen maar! 7 x dit is er te doen met carnaval in Arnhem

Carnaval in Arnhem komt eraan en er is rondom dit festijn van alles te doen in de stad. De Ernemse Optog is 19 februari, er is feest in Musis, op de Korenmarkt kun je weer 'frühschoppen'; genoeg om je mee te vermaken dus! Hier een lijstje met leuks.

Sleuteloverdracht

Het is al jaren traditie tijdens carnaval in Arnhem: het hijsen van de vlag en de sleuteloverdracht. De vlag gaat omhoog bij het gemeentehuis en de sleuteloverdracht vindt plaats op de Korenmarkt. Voor degenen die zich nu sterk afvragen om welke sleutel het gaat: het is de sleutel van de stad. Burgemeester Marcouch draagt die traditiegetrouw over aan aan de prinsen van de Arnhemse Carnavalsvereningen, onder andere prins Telly. Wil je bij dit festijn aanwezig zijn? Zorg dan dat je op 17 februari 2023 om 16.30 uur bij Café ’t Huys op de Korenmarkt bent.

De Ernemse Optog

Na drie jaar radiostilte op de route van de carnavalsoptocht in Arnhem is het zo ver. De Ernemse Optog gaat door en wel op 19 februari 2023. Een stoet met kleurrijke wagens, muziek en verklede mensen beweegt zich die dag door de stad. Vanaf 11.00 uur worden de carnavalswagens opgesteld op de Monnikensteeg en om 13.11 uur begint de optocht. Wil je weten of je rekening moet houden met wegafzettingen? Bekijk hier de straten die dicht zijn tijdens de Ernemse Optog.

Feestplein tijdens de optocht

De parkeerplaats van wijnhuis Robbers & Van Den Hoogen is tijdens de Ernemse Optog een feestplein. Er staat muziek aan en de Stichting Ernemse Optog voorziet toeschouwers van de carnavalsoptocht van commentaar. Biertje erbij en hossen maar!

Prijsuitreiking carnavalsoptocht

Bij een carnavalsoptocht hoort een prijsuitreiking. De jury beoordeelt de deelnemers van de stoet en rijkt meerdere prijzen uit. Er zijn categorieën als individuele deelnemers, kleine en grote loopgroepen, wagens, de Frits Roelofs bokaal voor actualiteit en een prijs voor de mooist versierde straat. Ben je benieuwd wie prijzen in de wacht sleept? Kom dan na afloop van de optocht, van 16.00 tot 17.30 uur, naar Musis Sacrum.

Carnaval in Musis

Vanaf vrijdag 17 februari neemt carnavalsvereniging De On-Ganse het Musistheater over. De vereniging houdt er pronkzitting en verschillende feestmiddagen en -avonden. In alle zalen is het feest en er is een carnavalscafé in de Van Beinumzaal. Dit is het programma:

Grote Pronkzitting: op vrijdagavond 17 februari vanaf 20.11 uur; Kindermiddag: op zaterdag 18 februari vanaf 14.11 uur; Carnavalsfeest: op zaterdagavond 18 februari vanaf 20.11 uur; Carnavalsfeest: op zondagavond 19 februari vanaf 20.11 uur; Carnavalsfeest: op maandagavond 20 februari vanaf 20.11 uur; Boerenmiddag: op dinsdag 21 februari vanaf 14.11 uur; Carnavalsfeest: op dinsdagavond 21 februari vanaf 20.11 uur.

4 dolle dagen in Elden

Carnavalsvereniging De Meulewiekers heeft een grote feesttent op de Brink in Elden tijdens carnaval. Daar is muziek voor jong en oud en op 20 februari kan je er Frühshoppen. Er spelen verschillende bands en op zondag draaien dj Mark en Bert die je kan kennen van De Korenmarkt.

Frühschoppen op de Korenmarkt

Ben je na de dag van de optocht nog niet klaar met carnaval en wil je nog iets doen in Arnhem? Dan kan je gaan ‘frühschoppen’ op de Korenmarkt. Van oudsher is dit een traditie om ’s ochtends gelijkgestemden te ontmoeten in de pub, bijvoorbeeld om te gaan brunchen of drinken. Met carnaval in Arnhem is Frühschoppen een enorme kroegentocht. Je haalt een gratis kaart af waar negen deelnemende kroegen opstaan. Die ga je vervolgens af om stempels te verzamelen (en te feesten). Als je alle stempels haalt, ontvang je een prijs: een Korenmarkt Pin. Frühschoppen in Arnhem begint om 11.11 uur. Ben je benieuwd waar je dit nog meer kan doen? Check dit lijstje.

