Hotels in Arnhem bijna vol door ‘gevecht van de eeuw’ Badr-Rico

Hotel Haarhuis had maandagmiddag nog zes kamers over. Op de site booking.com wordt tussen de 200 en 350 euro gevraagd voor een nacht in een hotel in de binnenstad. Al dan niet met ontbijt. De prijzen zijn de pan uitgerezen omdat al zoveel kamers weg zijn. ,,Hierdoor stijgt de kamerprijs per dag”, legt een receptioniste van Hotel Haarhuis in Arnhem uit.