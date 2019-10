Huilend staat automobiliste met schulden haar auto af bij controle in Arnhem: fiscus vordert 19 auto's en int 25.000 euro

Onregelmatigheden

Mobiel bandatisme

Van automobilisten die verdacht werden van criminele activiteiten was dit keer weinig sprake. ,,Dan moet je denken aan mobiel banditisme. Tegenwoordig is het een trend om geheime plaatsen in een auto te maken waarin geld, drugs en wapens vervoerd worden”, zegt woordvoerder Leen Goor.

Populair is de tunnelbak, de plek van de versnellingspook. ,,Daar maken ze een ijzerenbuis onder waar ze een wapen verstoppen. Maar ook een geheime wand in de dashboardkastjes of een extra vloerplaat zijn in trek.”

De Belastingdienst nam 19 van de 40 gecontroleerde auto's in beslag. ,,We zien meteen met behulp van een scan van het kenteken zien we meteen of iemand een belastingschuld heeft. Die halen we eruit en stellen we voor de keuze: meteen betalen of de auto achterlaten", zegt Jasper Meeuwissen van de Belastingdienst.