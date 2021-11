Huis van Mark heeft ‘energielabel F’: ‘Het is óf hartstikke koud óf hartstikke warm’

videoARNHEM/ NIJMEGEN - Pakweg drie op de tien van de Arnhemse corporatiewoningen blijkt slecht geïsoleerd. En ook in het ‘duurzamere’ Nijmegen moet in enkele wijken nog het nodige gebeuren. Woningcorporaties spannen zich zichtbaar in, maar voor duizenden inwoners is het voorlopig nog even behelpen met tochtkussens en handdoeken bij de deur.