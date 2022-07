Huisarts (60) moet de cel in voor bezit kinderporno en ghb, maar mag wel zijn werk blijven doen

Marcouch gaat commissie leiden die extremisme en radicalise­ring onderzoekt: ‘Welke rol speelt internet?’

Ahmed Marcouch wordt voorzitter van een nationale adviescommissie die onderzoek gaat doen naar polarisatie en politiek extremisme. Aanleiding is het toenemend aantal bedreigingen van burgemeesters, politieagenten en ambtenaren. De Arnhemse burgemeester moet adviezen gaan geven over hoe de democratie in Nederland versterkt kan worden.

15 juli