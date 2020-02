Huisartsen in de fout bij verdelen patiënten: ‘Heel begrijpelijk maar nee, dit mag niet’

Video Al vier jaar feest: reiziger waardeert Arnhem Centraal als topstation

8:41 ARNHEM - Station Arnhem Centraal krijgt van 93 procent van de treinreizigers van Nederland een 7 of hoger als rapportcijfer. Daarmee komt het station op de derde plaats te staan in de ranglijst voor best gewaardeerde stations van het land.