Huisartsenpraktijk Schuytgraaf groeit uit zijn voegen: bewoners wijken uit naar Driel, maar ook daar is geen plek

Van woning van hertog Van Gelre en veldheer Maarten van Rossum tot stadhuis en trouwzaal

ARNHEM - ‘Nijmegen de oudste, Roermond de stoutste, Zutphen de rijkste, Arnhem de genoeglijkste’, staat op de gevel van het Duivelshuis in Arnhem. Reken maar dat gids Jan Storms van Stichting Gilde Stadswandeling Arnhem het eens is met die typering van Arnhem in het hertogdom Gelre. ,,Als u in Arnhem woont, heeft u sowieso alle geluk van de wereld.’’

17 oktober