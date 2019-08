Huisfotograaf Burgers' Zoo stond oog in oog met volwassen gorilla: ‘Hart ging als bezetene tekeer’

Eerst een busje, toen een zonnestu­dio: Arnhemse familie wéér dupe van brandstich­ting

7 augustus ARNHEM - De Arnhemse familie die vorige week vrijdagnacht slachtoffer werd van een brand in een busje waarbij de spullen van een overleden gezinslid verloren gingen, is weer de dupe geworden van een brand. Dit keer werd brand gesticht bij zonnestudio Sunique in het Arnhemse winkelcentrum Rijkerswoerd.