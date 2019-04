Huisjesmelkfraudezaak zakt als plumpudding in elkaar: boete van 5.000 euro

Video Gelderland wil groene energiecen­tra­le in Arnhem bouwen

18:20 ARNHEM - Tien bedrijven en instellingen in Gelderland gaan samen bouwen aan een groene energiecentrale. De installatie zet zonne- en windenergie om in waterstof, waaruit in tijden van energieschaarste weer stroom of warm water kan worden gemaakt.