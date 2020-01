Huisvesten van arbeidsmigranten wordt komende jaren grote opgave

De provincie Gelderland heeft uit laten zoeken hoe het staat met het aantal arbeidsmigranten en waar ze wonen. Conclusie: er werken er meer dan 50.000, maar er wonen er officieel maar 21.000.



Volgens onderzoeksbureau Decisio is het werkelijk aantal dat in Gelderland woont ‘ongeveer het dubbele’, maar hebben er velen zich niet geregistreerd. De verwachting is bovendien dat het aantal buitenlandse werknemers nog flink stijgt. Er kunnen in 2030 wel eens meer dan 120.000 in Gelderland aan het werk zijn.