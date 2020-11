Huizen Geitenkamp op slot als zwaar vuurwerk wordt gevonden

Video Aantal arresta­ties in Geitenkamp loopt op naar 24; Politie ziet ‘oproertoe­ris­me’

25 november ARNHEM - De politie heeft de afgelopen week in totaal 24 mensen aangehouden in verband met aanhoudende ongeregeldheden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het gaat vrijwel zonder uitzondering om jonge verdachten. De politie constateert inmiddels een soort ‘oproertoerisme’.