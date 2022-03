Huizen ontruimd na brand bij restaurant op Jansplein in Arnhem

Chris Matser kwam gewoon uit Klarendal en was zoon van metselaar: ode aan Arnhems burgemees­ter in hemdsmou­wen

ARNHEM Twee versies van een geboetseerd portret van Arnhems naoorlogse ‘burgemeester in hemdsmouwen’ Chris Matser (1904-1973) zijn vanaf nu te bewonderen in de Gelderse hoofdstad: in de Stadhuishal en in cultureel centrum Rozet.

27 februari