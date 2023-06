Strumphle­ror­gel speelt hoofrol tijdens Ambitus Orgelcon­cours

ARNHEM - De eerste ronde van het nationale Ambitus Orgelconcours voor Europese jongeren vindt plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem. Daar spelen op zaterdag 19 november de 20 winnaars van de voorronde op het Strumphlerorgel. Hiermee wordt aan de twee doelstellingen van de organiserende Ambitus Foundation voldaan: talentontwikkeling van jonge organisten en Nederlandse orgels en de orgelcultuur in de schijnwerpers zetten. Het concours bestaat uit drie rondes en een voorronde. Een vakkundige jury, die per ronde verschilt, beoordeelt het spel op onder andere muzikale voordracht, techniek en programmakeuze. Die keuze betreft muziekstukken van J. P. Sweelinck en uit de Duitse romantiek. Het concours begint om 9.30 uur met categorie C (17 tot en met 21 jaar). Van 16.30 tot 20.30 uur is het de beurt aan categorie B (13 tot en met 16 jaar). De deelnemers horen binnen een uur of ze door mogen naar de halve finale, 11 februari in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De finale is op 24 juni in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem.