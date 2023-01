Huizenkopers hebben weer wat te kiezen in Arnhem: aanbod aan woningen neemt met 17 procent toe

‘PSV-connectie’ brengt Isimat-Mi­rin naar Vitesse

Vitesse bouwt op de ‘PSV-connectie’ van coach Phillip Cocu. De Arnhemse club heeft zich per direct versterkt met centrumverdediger Nicolas Isimat-Mirin. Hij is in Eindhoven driemaal landskampioen geworden.

11 januari