Huizenroof Joodse inwoners Arnhem blijkt nog grotere schandvlek dan gedacht

column remco kock Een postbode met een posttrauma­ti­sche stressstoor­nis

15 april De man met de muts vraagt of hij wat mag vragen. Hij staat in mijn straat, mobieltje in de hand, zoekend om zich heen kijkend. ,,Dit is toch de Kerkstraat?” Ik knik. ,,Google Maps. Er klopt weer eens helemaal niks van.”