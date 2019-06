Hulp bij armoede is voor veel Gelderlanders een taboe: ‘Drempel is voor sommigen heel hoog’

Hulp vragen om het schoolreisje van een van zijn kinderen te betalen? ,,Dat is toch alleen iets voor mensen met een uitkering?’’, zei een taxichauffeur onlangs nog tegen Gaby van den Biggelaar. De directeur van stichting Leergeld, die gezinnen in armoede ondersteunt, ziet dat veel ouders zich niet realiseren dat zij financiële ondersteuning kunnen krijgen, wanneer zij even krap bij kas zitten. ,,De armoedehulp is een wereld die vaak helemaal onbekend voor ze is. En dan is er ook nog een grote groep die zegt: we lossen het zelf wel op.’’



Volgens een medewerker van SchuldHulpMaatje zijn er ‘enorm veel’ huishoudens die zich schamen om aan te kloppen. Zo stond bij Speelstoet, waar kinderen een paar keer per jaar gratis speelgoed kunnen uitzoeken, recent een cameraploeg van RTV Arnhem op de stoep. ,,Er was bijna niemand die herkenbaar in beeld wilde komen’’, zegt Ellen Schols, die al jaren bij Speelstoet werkt. ,,Voor sommigen is de drempel om naar de kleding- of voedselbank te gaan heel hoog.’’