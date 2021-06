Hulp voor in Arnhemse wijk gestrande Pool die twee weken in auto bivakkeerde

Column Onderlangs Het terras is bij uitstek een plek om adviezen in de wind te slaan

6 juni Een terrassencolumn. Het kan weer. Niet over het tuinterras of het dakterras, noch over het terras in zijn agrarische hoedanigheid. En zeker niet over het fluviatiele terras, want dat schijnt ook te bestaan (restant van een vroegere riviervlakte). Nee, een column over de terrassen op het Jansplein, de Korenmarkt, het Eiland. De terrassen die zolang uit onze levens verbannen waren.