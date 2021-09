Hulpdiensten zoeken vergeefs naar drenkeling in de Rijn bij Arnhem, ook politiehelikopter ingezet

Volgens de brandweer is rond 22.45 uur een persoon het water in gedaan bij horecagelegenheid Strand Zuid. Het slachtoffer zwom richting de Rijnkade, maar verdween halverwege onder water.



Aan beide kanten van de rivier zochten brandweermensen naar de drenkeling. Ook zijn duikers, meerdere boten en een politiehelikopter ingezet bij de zoekactie. Niemand op de kade heeft gezien dat er iemand uit het water klom. De brandweer gaat er daarom van uit dat het slachtoffer is verdronken.



Rond middernacht gingen de duikers en de ambulance terug naar de kazerne. Vier boten maakten met sonar nog een ronde tussen de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug, maar zonder resultaat. De politie besluit of en hoe er vrijdag naar het slachtoffer wordt gezocht.



Volgens de brandweer en Rijkswaterstaat is zwemmen in rivieren levensgevaarlijk. Zeker in de nazomer. De buitentemperatuur mocht donderdag dan redelijk warm zijn, het water is koud en stromingen kunnen verraderlijk zijn.