Hutjemutje of plek zat: druktemeter laat meteen zien hoe druk het is in Gelderland

Muziek bij de Buren wordt doe-het-zelffesti­val, maar niet in Arnhem

13:49 ARNHEM - Stichting Muziek bij de Buren in Arnhem vormt zich om tot digitaal platform dat het makkelijk maakt het gratis te bezoeken huiskamerfestival zelf in je woonplaats op te zetten. Tot op heden was de stichting de organisator. Initiator Harold Oddens beantwoordt vijf vragen over de wijziging in opzet.