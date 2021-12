Huurder moet huis uit na vondst van harddrugs: man had 503 pillen en 2,8 liter ghb in woning

ARNHEM - De Arnhemmer die na de vondst van harddrugs weigerde zijn huurhuis in Presikhaaf te verlaten, staat nu toch op straat. De voorzieningenrechter stelde woningcorporatie Portaal in het gelijk in het zero-tolerance beleid.