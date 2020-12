Iconische Arnhemse kroeg stopt na tweede lockdown: uitbater wil gezin beschermen tegen enorme schuld

Architect noemt de Arnhemse Koepelge­van­ge­nis uniek in de wereld: ‘Dus hou de koepel open’

1 december ARNHEM - Het plan om het stadstheater in de Arnhemse Koepelgevangenis te vestigen, schiet architect Martin van Dort in het verkeerde keelgat. Sinds 1992 is hij al met het markante gebouw aan de Wilhelminastraat bezig. ,,Dat zou eeuwig zonde zijn. De koepel is zo groot dat het hele Pantheon in Rome erin past.”