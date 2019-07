Iconische Arnhemse zusterflat ‘hunkerbunker’ of ‘flat van de blauwe hoeren’ wordt gesloopt

Benzine­slang knapt, man doordrenkt met benzine in De Steeg

26 juli DE STEEG - Een man is vrijdagavond onder de benzine komen te zitten bij een tankstation aan de Hoofdstraat in De Steeg, nadat de slang waarmee hij tankte knapte. Het tankstation is afgezet door de brandweer, de man is door buren onder de douche gezet.