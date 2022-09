ID-kaart wordt mogelijk tóch weer goedkoper voor meer Arnhemmers

Na ‘reuring’ kunnen Arnhemmers deze week weer rijbewijs aanvragen bij Loket Zuid

ARNHEM - Wie in Arnhem-Zuid woont, kan weer dichterbij huis een rijbewijs of paspoort aanvragen. Het loket van de gemeente Arnhem in Winkelcentrum Kronenburg gaat dit jaar tóch nog open. En wel vanaf aankomende donderdag.

