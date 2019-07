Idee D66 Arnhem: vaccinatie-eis bij steun kinderopvang

De politieke partij vindt dat het gemeentebestuur meer moet doen om de vaccinatiegraad in de stad te verhogen, zodat alle kinderen in de stad zijn beschermd tegen vaccinatieziekten. Waar blijkens cijfers van het RIVM de vaccinatiegraad van zuigelingen die in 2016 zijn geboren dit jaar in de meeste gemeenten boven de 90 procent ligt, komt Arnhem niet verder dan 88,1 procent. En de trend is dat het cijfer al een paar jaar daalt.