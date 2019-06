Ideeën genoeg voor Rembrandt, maar wie heeft er het geld voor?

backWERK Arnhem biedt excuses aan voor reclame pal voor de zaken van concurren­ten

19:53 ARNHEM - In het stadshart in Arnhem is veel ophef ontstaan over de reclame van backWerk op de grond pal voor de winkels en eetgelegenheden van de concurrentie. Routepijlen voor zaken als Bakker Derks ‘Der Deutsche Backer', Bakker Bart, KFC en La Place riepen felle reacties op. Mensen betitelden het als ‘a-sociaal’ en 'schofterig'.