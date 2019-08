Ieder weekend naar de klote in Arnhem-Zuid

Mensen in Arnhem ‘Arnhem is mijn stad’, Rafael Wessels wil er voor altijd blijven

12:48 Rafael Wessels is geboren en getogen Arnhemmer. ,,Arnhem is mijn stad”, zegt hij resoluut. ,,De stad waar ik voor altijd wil blijven.” Via de wijken 't Duifje en Rijkerswoerd verhuisde hij met zijn ouders in 2005 mee naar Loovelden in Huissen. Arnhem verloor hij nooit uit het oog.