Iedere wijk zou een stadscafé Caspar moeten hebben

Zelden heb ik zo’n hartelijk welkom gehad als bij Caspar. Niet dat hij me hier over de drempel droeg ofzo, maar het vrolijke hoofd achter de bar en de onmiddellijke alertheid zijn wel heel fijn. Dat doen ze hier in de huiskamer van het Modekwartier van Arnhem al heel goed.



Het restaurant ligt in Klarendal tegen het spoor. We krijgen een plek om de hoek, waarbij we vier meter van de open keuken zitten waar een kokende man en vrouw vriendelijk knikken als we gaan zitten.



Een biertje, een glas Tempranillo en een menukaart met uitleg en we zitten goed. Aan typische voorgerechten doet Caspar hier niet.



Wel aan hoofdgerechten, een hamburgerkaart en kleine gerechten, die je bij de borrel kunt bestellen, of dus ook als voorgerecht. Het geeft een lichte verwarring als je hier voor het eerst komt, maar het lukt.