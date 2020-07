Iedereen bemoeit zich met de ganzenoverlast aan de Rijkerswoerdse Plassen, maar niemand is verantwoordelijk

generatie c Sophie hoopt dat ze niet alleen online les krijgt: ‘Zonder fysieke les maak je geen vrienden’

10:03 Examenstunts, promnights en examenreizen. Feestelijke gebeurtenissen die eindexamenleerlingen door de coronacrisis mislopen. Hoe is het om te slagen in tijden van corona? We vroegen het Sophie Gerritsen (17) uit Arnhem, die haar gymnasiumdiploma op het Stedelijk Gymnasium Arnhem haalde.