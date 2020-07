Iedereen kan de Arnhemse slotetappe van de Ladies Tour gaan fietsen

Weer een waarschu­wing voor ‘zelfmoord­spel’ Blue Whale Challenge

12:48 ARNHEM - De Blue Whale Challenge is terug in Nederland. In dit ‘spel’ wordt jongeren gevraagd steeds gevaarlijker opdrachten uit te voeren, met als laatste een opdracht tot het plegen van zelfmoord. Daarvoor waarschuwt de politie.