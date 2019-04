Iedereen wil bij Andy in de auto: ‘Ik heb verder toch niets te doen’

Passage Hemelrijk in Arnhem is leegstand te boven en floreert weer

6:53 ARNHEM - Passage Hemelrijk in Arnhem is uit zijn as herrezen. Schrijnende leegstand teisterde de doorsteek tussen Weverstraat en Bakkerstraat tijdens de economische crisis. Met de komst van woonwinkel Eems en de luxe kledingwinkel by Maeve van Amy en Nikki Milder is plotsklaps alle leed geleden.