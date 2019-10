Iets meer toeristen dankzij Lonely Planet: ‘Maar met kloteweer heb je nog niks’

Maar de dranghekken kunnen in de opslag blijven. ,,Verwacht geen Lonely-leger.’’



Friesland weet hoe het is. Vorig jaar nog was de provincie ‘the spot to go slow’ en belandde het - naar oordeel van internationale reisgids Lonely Planet - op de derde plek van beste Europese plaatsen om te bezoeken.



Directeur Albert Hendriks van toerismebureau Friesland Holland zag de omzet van de reistak van de organisatie stijgen. ,,Met zekerheid kun je het nooit zeggen, maar waarschijnlijk zorgde die vermelding in Lonely Planet voor 5 procent meer omzet.’’



Er kwamen ineens mensen naar Friesland uit landen die daarvoor nauwelijks vertegenwoordigd waren. ,,Fransen, Amerikanen en Canadezen.’’ Maar met een onhoudbare overmacht aan toeristen hoef je volgens Hendriks geen rekening te houden. ,,Verwacht geen Lonely Planet-leger.’’