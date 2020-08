IJs eten is hot en de smaken worden steeds creatiever: spekkoek, zure matten en er is zelfs vegan ijs

Het is de zoveelste warme zomer op rij. Niet gek dus dat het aantal ijssalons almaar oploopt. Waren er in januari 2010 nog 78 ijssalons in Gelderland, vijf jaar later waren dat er al 103. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal Gelderse ijssalons nog eens met 23 naar 126 zaken op dit moment.



Een vergelijkbare toename is landelijk te zien: in 2010 telde Nederland nog 551 ijssalons, in 2015 al 761. Op het moment zijn er in ons land 920 salons die ijs verkopen.