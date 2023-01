IJsclub, zwembad, vrijstaat. De bijzondere geschiedenis van meer dan een eeuw Thialf in Arnhem

arnhem voor eeuwig Vroeger de gewoonste zaak van de wereld: zwemmen in de Rijn

Het was vroeger de gewoonste zaak van de wereld: zwemmen in de Rijn. Al in 1874 werd het eerste zwembad in de Rijn aangelegd. De in Arnhem gelegerde militairen hadden behoefte aan zwemoefeningen en legden het eerste zwembad aan westelijk naast de Schipbrug tegen de zuidoever van de Rijn ter hoogte van De Praets.

