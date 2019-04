Ik ben de Geert Wilders, misschien wel de Thierry Baudet van de digitalisering

Ad Lansink geeft aftrap voor grote schoonmaak­ac­tie Rijnoevers Arnhem

15:10 ARNHEM - Arnhemse scholieren gaan zaterdag massaal aan de slag om zwerfvuil op te ruimen langs de Rijn en in de stad. De actie maakt deel uit van de campagne ‘Arnhem Plasticvrij?’ rond de tentoonstelling ‘Out to sea’ over de ‘plastic soep’ in de oceanen in cultuurcentrum Rozet.