‘Ik ben voetballer, geen acteur. Vraag die camerageile Paulo Rink maar, die kan goed acteren’

Natuurlijk zijn Vitesse-supporters niet echt allemaal familie van elkaar. Dat is onmogelijk, zelfs in Volendam. Het was Karel Aalbers die Vitesse-fans ooit een familie noemde, met als doel om een hechte geel-zwarte gemeenschap te creëren.

Na het lezen van de mail klikte ik op het filmpje. Kjell Scherpen nam plaats voor een grote spiegel. The Mirror of Truth. Stemmige muziek, Thomas Letsch als voice-over. ,,Dissapointed. That’s how it felt so far.”