‘Ik kom je keel doorsnijden’, stuurde Arnhemmer Angelo (26) naar zijn ex: ‘Ik had in mijn hoofd dat zij de ware is’

Hij zou haar aan haar jas de woning in hebben getrokken en met beide vuisten, tot bloedens toe, in het gezicht hebben geramd. Dat is wat de ex-vriendin van Angelo verklaart over wat er op 16 oktober vorig jaar gebeurde in Vleuten, in de woning van de moeder van verdachte. Volgens de Arnhemmer zelf zit de vork anders in steel: zij greep hém bij de keel en rukte de ketting, van zijn opa, om zijn nek kapot. ,,Ze viel me aan omdat ik met een andere meid had gepraat.’’