Ik lijd aan het Syndroom van Maarten van Rossem

Arnhems Sportgala kiest voor de All You Need is Lo­ve-aan­pak: ‘Dit voelt als een enorme waardering’

10 februari ARNHEM / DRIEL - Geen Arnhems Sportgala dit jaar. Maar helemaal niets doen? Nee, dat was geen optie. Dus is er nu een online editie. Met een ‘all you need is love’ twist.