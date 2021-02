Ik maak avondwandelingen om echte mensen te zien en horen: ‘Zo, dat most effe’

Commer­ciële teststra­ten hebben niks meer te doen: ‘We draaien nog maar op halve kracht’

23 februari ARNHEM/DOETINCHEM/ZELHEM - Het is een stuk minder druk bij de commerciële coronasnelteststraten. Op de meeste plekken is de aanloop tot de helft of meer teruggelopen. Op een enkele locatie ging het zelfs van gemiddeld zeventig geteste personen per dag naar nul.