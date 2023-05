Ik scan voortdurend mijn omgeving op leuke vrouwen. Zo ben ik geprogrammeerd

MASV stijf van de zenuwen, 'betonvoet­bal’ De Bataven verpest Arnhems feestje

Alles was geregeld voor een spetterend kampioensfeest van MASV. De plakletters om de spelersbus te versieren lagen klaar, de stadstour was gepland en het eten en de zangers voor in het clubhuis geregeld. De titel bleef alleen nog even buiten bereik.