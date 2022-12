Ik vond dat hard werken, dat gezellig doen op commando. Kerst is een overdosis vreten en sociaal contact

Politie rijdt drugsdea­ler uit Arnhem klem: ‘Hij had genoeg bij zich om 165 adressen te voorzien’

ZUTPHEN/ ARNHEM - Een 22-jarige drugsdealer uit Arnhem is woensdag klemgereden in Zutphen. De man had genoeg harddrugs bij zich om ongeveer 165 adressen te voorzien van zijn handelswaar, zo meldt de politie. De dealer had even daarvoor verdovende middelen verkocht aan een 29-jarige Zutphenaar.

8:10